Albenga, annullato in parte il concorso per l’area turismo: da rifare le prove orali e pratiche

Albenga. Colpo di scena nel concorso pubblico bandito dal Comune di Albenga per l’assunzione di un operatore esperto a tempo pieno e indeterminato per l’area turismo: il Segretario Generale del Comune, in qualità di dirigente ad interim, ha disposto l’annullamento della prova orale e pratica, a causa di errori e violazioni nelle modalità di svolgimento e valutazione.

Il concorso era partito regolarmente con la pubblicazione del bando a fine 2024 e si era chiuso, almeno apparentemente, con lo svolgimento delle prove a marzo di quest’anno. Tutto sembrava procedere come da programma, ma il lungo silenzio seguito alla fine delle prove aveva insospettito alcuni candidati. Col passare delle settimane, in assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte del Comune, 4 dei 78 partecipanti avevano deciso di muoversi formalmente, presentando una richiesta di accesso agli atti per capire cosa stesse succedendo.

