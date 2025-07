Calcio, FC Albenga 1905. Ass. Orgoglio Ingauno: “Con forti strascichi, ma si riparte!”

Non tarderanno ad arrivare le notizie ufficiale sul nuovo corso dell’Albenga. Si chiamerà come già noto FC Albenga 1905 e vedrà la squadra iscritta alla Prima Categoria. Le tre forze che hanno deciso di unirsi per rimediare alla gestione Candela-Bisazza, che ha condotto l’Albenga a ritirarsi anzitempo dal campionato e ora sotto la lente d’ingrandimento del curatore fallimentare, sono l’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, i Fedelissimi e il Vadino.