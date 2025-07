Carcinoma al seno, al Villa Scassi eseguito intervento chirurgico con sistema innovativo

Genova. Per la prima volta in Liguria è stato eseguito un intervento di Mastectomia Totale Nipple Sparing Endoscopica per il trattamento del carcinoma mammario mettendo a segno anche un importante traguardo poiché la pratica è tra le prime in Italia e anche all’estero. Questa tecnica mini-invasiva è stata eseguita all’Ospedale Villa Scassi di Genova grazie a uno strumento dedicato che consente di intervenire attraverso una piccola incisione effettuata in sedi poco visibili. Tale metodica offre una performance chirurgica di alto livello con il contestuale miglioramento dei risultati estetici, relativi alla sensibilità cutanea, e quindi psicologici per la paziente.

“L’intervento eseguito all’Ospedale Villa Scassi unisce efficacia oncologica e, allo stesso tempo, particolare attenzione alla qualità della vita della paziente – sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò – e dimostra, ancora una volta, che il nostro Sistema sanitario regionale continua a investire in tecnologie avanzate, il cui utilizzo è reso possibile grazie a professionisti esperti e di alto livello. È motivo di orgoglio sapere che la Liguria si colloca tra le prime realtà a livello nazionale ad adottare questa procedura, in grado di garantire risultati estetici e funzionali, con un impatto positivo anche dal punto di vista psicologico delle pazienti”.

