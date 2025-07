Cede una tubazione in Via Tolone: due auto in una voragine, Via Veneto e Piazza Europa allagate. Strada chiusa

Via Tolone chiusa e due auto dentro una voragine. Le centralissime Via Vittorio Veneto e l’adiacente Piazza Europa sono alle prese con una pulizia intensiva dopo che intorno alle 4 della scorsa notte una condotta principale dell’acqua – che rifornisce una parte di Via dei Colli, Via Tolone e una minima porzione di Via Veneto – ha ceduto. Sull’asfalto si è venuta a creare una voragine e, nonostante l’orario, numerosi i cittadini si sono destati e, allarmati, hanno chiesto l’intervento di Vigili del fuoco e Forze dell’ordine. Sul posto i tecnici di Acam Iren. La pressione dell’acqua ha bucato l’asfalto e due auto ci sono sprofondate dentro. L’acqua ha cominciato a invadere le strade mentre la città si stava svegliando e il traffico veicolare del mattino iniziava a muoversi.

