Disposta la sorveglianza speciale per Roberto Sechi: l’ex membro del clan Fiandaca è ai domiciliari

Genova. E’ Roberto Sechi, detto ‘Chicco’, 59 anni, già condannato in via definitiva per mafia il destinatario della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni eseguita questa mattina dalla Direzione investigativa antimafia di Genova.

Sechi, gravato di numerosi precedenti penali, è attualmente ai domiciliari dopo essere stato arrestato nel febbraio dello scorso anno con l’accusa di usura ed estorsione per un giro di scommesse clandestine, inchiesta in seguito alla quale era stato destinatario di ben due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel processo, celebrato celermente grazie al giudizio immediato, a maggio il procuratore aggiunto della Dda Federico Manotti ha chiesto 12 anni di reclusione.

» leggi tutto su www.genova24.it