Doppio black out di ore alla Foce, ristoratori e albergatori contano i danni: “Persi clienti e materiale”

Una serata e una mattinata da dimenticare, due black out durati rispettivamente 7 e 4 ore e una catena di disagi che ha messo in ginocchio ristoratori e albergatori del Passo della Foce e centinaia di famiglie della zona.

È quanto accaduto a partire dalla serata di ieri, quando un guasto alla rete elettrica, culminato con l’incendio di un palo, ha lasciato l’intera zona al buio sino a notte fonda. A determinare il blackout, secondo quanto emerso, sarebbe stato il surriscaldamento dei cavi: due delle tre linee elettriche che alimentano la zona erano già fuori uso, la terza ha ceduto provocando l’incendio e la completa interruzione della fornitura.

“Una roba devastante”, la definisce Daniele Martinelli, gestore dell’Hotel Nella, tra i primi a segnalare il disastro. “Alle sette e mezza ha preso fuoco un palo vicino alla strada per Cozzano, Castè e Carpena, proprio accanto al mio hotel – racconta –. La luce è saltata alle 19.45 e non è tornata fino alle 2.30 di notte, quando è stato installato e avviato un generatore d’emergenza nel piazzale del mio albergo, per riportare la corrente a tutta la zona”.

Un intervento tardivo, che non ha evitato disagi enormi: “Avevo 40 persone in struttura, molti hanno deciso di andarsene: con 30 gradi, senza condizionatori e con il buio totale era impossibile rimanere. Non funzionavano nemmeno le luci stradali. Ho passato la notte a vigilare su moto, auto, terrazzi e finestre spalancate. I danni non li ho subiti solo io, ma anche i ristoranti qui di fronte e tutti i residenti, da Sant’Anna a San Rocco”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com