Da tempo sul taccuino dei direttori Piccardo e Marotta, Edoardo Totaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Millesimo. Un colpo che fa capire come il presidente Levratto non intenda limitarsi alla semplice salvezza.

Come il centrocampista Lazzaretti, anche Totaro ha dimostrato di potersi giocare bene le sue carte non in Eccellenza ma bensì in Serie D. Quest’anno ha giocato nell’Imperia di un maestro come Pietro Buttu conseguendo in anticipo la salvezza.

