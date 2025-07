Genoa, lo sfogo di Balotelli: “A Vieira stavo antipatico. La società non ha avuto le palle di prendere una parte”

Genova. Da oggi Mario Balotelli non è più un giocatore del Genoa. Una storia nata a novembre, voluto fortemente da Gilardino, da lì a poco esonerato dal club. Al suo posto è arrivato Patrick Vieira che ha poi condotto i rossoblù ad una salvezza tranquilla. Per “Super Mario” pochissime apparizioni e giorno dopo giorno è finito fuori dalle gerarchie del tecnico francese, allenandosi da solo al “Signorini”. Alla fine del suo contratto, Balotelli ha deciso di sfogarsi al podcast “Centrocampo” in collegamento telefonico.

“Mi sembrava che Vieira fosse arrivato con buone intenzioni. Poi le prime partite mi ha messo dentro pochi minuti – ha raccontato Balotelli -. Io sono andato da lui chiedendogli se ci fossero dei problemi. Io non volevo giocare 90 minuti perché avevo bisogno di prendere la forma, ma mi metteva 2 o 4 minuti. Mi ha risposto che non c’era alcun problema e che preferiva mettere giocatori che corrono. Normale che Pinamonti, che difende tanto, giochi titolare, ma non è neanche giusto che io giochi due minuti. Perché col Milan, col Napoli o col Lecce io sono sicuro di poterle risolvere”.

