Levanto: lo scrittore Marco Ferrari incontra i lettori alla Loggia Medioevale

Venerdì 4 luglio alle ore 21 a Levanto, alla Loggia Medioevale in Piazza del Popolo, verrà presentato il libro di Marco Ferrari “Il partigiano che divenne imperatore” edito da Laterza. Dialogherà con l’autore il sindaco di Levanto, Luca Del Bello. L’iniziativa è promossa dal Comune di Levanto in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza, la casa editrice Laterza e la libreria Oppecini in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

