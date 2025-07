Luglio si apre con cielo sereno e temperature in ulteriore lieve aumento

Luglio inizia con cielo sereno o poco nuvoloso ma soprattutto con minime stazionarie e massime in ulteriore lieve aumento. Secondo le previsioni di Arpal infatti anche questa giornata vedrà le temperature toccare soglie che provocheranno inevitabile disagio fisiologico per il caldo. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla costa, il mare calmo ma in aumento fino a poco mosso.

