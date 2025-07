Maglia azzurra per il varazzino Matteo Giana ai Campionati Europei di pattinaggio corsa

Varazze. Nuova esaltante impresa per il giovane campione Matteo Giana. Lo skater varazzino, che conta numerose medaglie a livello nazionale, dopo le vittorie su ghiaccio dello scorso marzo, ora si appresta a un’ ulteriore esperienza sulle rotelle.

L’atleta della Polisportiva San Nazario partecipa infatti agli Europei che si svolgono in questi giorni a Gross Gerau, in Germania, per la categoria Youth Junior e Senior. Il pattinatore correrà la maratona. Anche Giana rappresenterà l’Italia nella competizione che terminerà il 13 luglio.

