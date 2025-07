Musica e beneficenza con il “Mentana Rock Benefit”, intero ricavato a Pediatria

Torna il “Mentana Rock Benefit”, evento musicale benefico che animerà Piazza Mentana nei giorni 4, 5 e 6 luglio con inizio alle 19,30, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Andrea. Stamani a Palazzo civico la conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale sono intervenuti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Alberto Giarelli, il presidente dell’associazione Real Flavor Marco Vecchi, il direttore artistico Leonardo Maniscalco, il responsabile della Comunicazione Tony J. Esposito e la rappresentante del personale sanitario del reparto pediatrico cittadino dott.ssa Chiara Caporili.

“Il Mentana Rock Benefit è un evento di grande rilievo che offre a musicisti emergenti l’opportunità di esibirsi in pubblico – le parole del primo cittadino Peracchini -. Ancor più significativo è il suo scopo benefico, grazie al quale ogni anno riusciamo effettuare delle donazioni importanti al reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia. Questa nuova edizione è alle porte e ci auguriamo che possa riscontrare una grande partecipazione, come nelle edizioni precedenti. Ringrazio l’associazione Real Flavor, le band che partecipano all’iniziativa per rendere queste serate bellissime e per dedicare un pensiero ai bambini bisognosi”.

