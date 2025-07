Paga doppio abbonamento per anni: cittadino vince la battaglia e ottiene rimborso record da piattaforma televisiva

Da qualche tempo aveva notato che i conti che aveva fatto sull’abbonamento sottoscritto presso una nota piattaforma televisiva non tornavano. Troppo il canone mensile prelevato dal suo rid, si ricordava che la quota concordata in origine era almeno la metà di quanto invece vedeva scalato dal suo conto corrente. Così uno spezzino ha deciso di vederci chiaro e per farlo ha chiesto aiuto al Movimento Difesa del Cittadino della Spezia che ha attivato i propri canali innanzitutto cercando di comprendere da quanto andava avanti quell’anomala attribuzione. Almeno tre anni, stando al percorso fatto a ritroso, dunque le cifre non erano propriamente irrisorie. Alla fine, grazie a un lavoro di mediazione, si è arrivati ad una soluzione che ha posto una pietra tombale sulla vicenda e la piattaforma televisiva ha riconosciuto l’errore e accreditato una cifra di 10000 euro al suo abbonato sia per quanto aveva erroneamente pagato sia per i danni ricevuti. Per analoghe situazioni rivolgersi al 347.4218436.

