Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

Controlli per la peste suina africana, aggiornamento al 29 giugno 2025, Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.906 casi. Crescono a 1.120 in Liguria, fermi a 786 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

» leggi tutto su www.levantenews.it