Regione, approvato manuale d’uso per Valutazione ambientale strategica di piani e programmi

Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato tramite decreto direttoriale il “Manuale d’uso per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi”. “Si tratta di uno strumento operativo pensato per semplificare, accelerare e rendere più efficace la gestione delle istanze legate alla VAS sia da parte dei soggetti proponenti sia da parte della stessa amministrazione regionale – leggiamo in una nota diffusa da Regione Liguria -. Il documento è nato da un confronto con tecnici e operatori del settore attraverso il progetto ‘1000 esperti’ e diventerà un supporto concreto per Comuni, enti e professionisti garantendo una gestione più efficiente della pianificazione territoriale. Nella stessa ottica di modernizzazione e semplificazione delle procedure tecniche è stato ufficialmente attivato lo sportello online VAS che consente l’invio digitale e guidato delle istanze oltre a fornire un documento di approfondimento sui procedimenti. Quanto presentato sarà automaticamente protocollato e trasmesso al Servizio Pianificazione Territoriale e VAS della Regione Liguria per l’istruttoria di competenza”.

“Con il manuale e il nuovo sportello online proseguiamo nella strada della semplificazione delle procedure tecniche, andando così incontro alle esigenze del territorio e dei professionisti del settore – dichiara l’assessore Scajola -. Questo provvedimento si inserisce nel quadro delle recenti normative nazionali in materia ambientale e, come Regione Liguria, abbiamo voluto non solo adeguarci, ma essere protagonisti del cambiamento, dotandoci in breve tempo di strumenti utili, concreti e al servizio di chi, ogni giorno, lavora come Regione per un governo del territorio sostenibile ed efficiente”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com