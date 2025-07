Treni in ritardo e convogli fermi nella stazione di partenza lungo la direttrice La Spezia – Genova nel tardo pomeriggio di oggi, quando si è verificato l’investimento di una persona sui binari all’altezza di Deiva Marina.

Alle 19.30 Viaggiatreno segnala ritardi nell’ordine dei 30 minuti e un treno destinato a Sestri Levante non partito. Clicca qui per monitorare la situazione in tempo reale.

(foto: repertorio)

L’articolo Ritardi e disagi sulla linea Genova – La Spezia per un investimento sui binari all’altezza di Deiva Marina proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com