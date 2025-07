Un pontremolese alla guida della giuria del celebre Tour de France

Gianluca Crocetti di Pontremoli, 56 anni, torna protagonista sulla scena internazionale del ciclismo con un incarico di assoluto prestigio: dal 5 al 27 luglio sarà infatti presidente della giuria al Tour de France 2025, il più celebre e importante evento ciclistico al mondo. Per Crocetti, sposato con Monica e assicuratore di professione, non è la prima volta al vertice di una corsa così prestigiosa. Nel 2019 aveva già rivestito il ruolo di presidente di giuria proprio al Tour- Ha preso parte come componente della giuria ai Giochi Olimpici di Parigi dello scorso anno e a quelli di Rio del 2016. In carriera vanta ben undici partecipazioni ai grandi giri a tappe (Tour, Giro e Vuelta) e ha svolto il ruolo di giudice e di presidente di giuria nelle più importanti classiche internazionali compreso il Giro della Lunigiana. La sua passione per il ciclismo nasce da lontano, una storia familiare iniziata con suo padre Cesarino, anche lui giudice, che prima fu corridore.

