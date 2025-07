101 presenze, le sgroppate e il gol al Venezia. Reca saluta lo Spezia: “Un onore, porterò con me ogni ricordo”

101 presenze e quattro anni dopo, Arkadiusz Reca saluta lo Spezia chiudendo quella che è stata la sua parentesi più lunga in Italia. Arrivato alle soglie della maturità calcistica dopo anni in cui si era mosso molto, tra Atalanta, Crotone e Spal, Reca è subito diventato uno dei giocatori imprescindibili dello Spezia, titolare sulla fascia sinistra che in questi anni non ha mai avuto dubbi su chi fosse il padrone.

Gli infortuni ne hanno minato la continuità, ma l’esterno polacco è comunque riuscito a tagliare il traguardo delle 100 partite con la maglia bianca, proprio ai playoff promozione di questo campionato, contro il Catanzaro. Tante sgroppate, tanti cross e qualche gol nella sua avventura spezzina, di cui uno indimenticabile, destinato ad entrare nella storia del club, quello che è valso la salvezza lo scorso anno contro il Venezia.

