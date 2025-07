A Fosdinovo fine settimana con la Festa Medievale

Il borgo di Fosdinovo si prepara a un viaggio nel tempo per accogliere la XXIV edizione della sua rinomata Festa Medievale “Il Trionfo di Gabriello Malaspina 1487”, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio, a partire dalle ore 18:00. Sotto le mura del suggestivo Castello Malaspiniano, nelle vie acciottolate del borgo e presso la Torre Comunale, si rivivrà il tardo Quattrocento con cortei storici, spettacoli, mercato medievale, accampamenti, duelli d’arme, laboratori e conferenze, in un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

L’edizione 2025 è dedicata alla figura di Gabriello II Malaspina, protagonista del celebre assedio di Sarzana del 1487 e uomo di fiducia di Lorenzo il Magnifico. Le celebrazioni rievocano il suo trionfo nella Guerra di Serrezzana, tra battaglie simulate, musiche rinascimentali e scene di giubilo popolare.mL’evento fa parte del Calendario delle rievocazioni Storiche della Regione Toscana.

Non mancherà anche la mostra temporanea “Abiti e oggetti del XV secolo” (22 giugno – 15 settembre, Biblioteca Comunale di Fosdinovo).

La festa coinvolge l’intera comunità locale, numerose associazioni del territorio e gruppi storici provenienti da tutta Italia e dall’estero, rendendo l’iniziativa un punto di riferimento per le rievocazioni storiche della Lunigiana.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Maggiori informazioni su: sui canali social della Pro Loco di Fosdinovo: FB Proloco Fosdinovo; su Instagram: MEDIEVALE_FOSDINOVO; su Facebook: FESTA MEDIEVALE FOSDINOVO. Un’occasione unica per scoprire la storia, la cultura e l’identità di Fosdinovo in un’atmosfera magica e senza tempo.

