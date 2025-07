All’esame per la patente con microcamere, auricolari e modem: denunciati

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati inerenti lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida, due soggetti nati in India, entrambi residenti in provincia di Mantova, sono stati denunciati perché colti in flagranza di reato mentre tentavano, muniti di auricolari e micro camere, di ottenere suggerimenti per il superamento del quiz d’esame.

Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di La Spezia, allertati dal personale della Motorizzazione Civile, sono intervenuti ponendo sotto sequestro due micro camere, entrambe appositamente applicate nelle trame dei tessuti indossati dai soggetti, due modem per la connessione Wi-Fi celati nelle calzature e due batterie con relativi cablaggi sistemate negli indumenti intimi.

I cittadini di nazionalità indiana sono stati quindi accompagnati prima presso il gabinetto di Polizia Scientifica della Questura per la procedura del fotosegnalamento e subito dopo presso gli uffici del Comando Polizia Stradale della Spezia per la compilazione degli atti con i quali venivano deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia peri i reati contestati. Il fascicolo si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari. Rimane salva la presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva.

L’articolo 101 presenze, le sgroppate e il gol al Venezia. Reca saluta lo Spezia: “Un onore, porterò con me ogni ricordo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com