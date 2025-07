Calciomercato Genoa, due gli obiettivi: un esterno e un attaccante

Genova. Non sarà un calciomercato spasmodico per il Genoa quello che si è appena aperto. Già ufficializzati Stanciu e Gronbaek (con Celik in forza alla Primavera), arrivato il jolly Ellertsson, incassato il riscatto di Gudmundsson dalla Fiorentina e con Ahanor ormai vicinissimo all’Atalanta, il Genoa può permettersi di pensare a qualche innesto senza però la pressione dell’acquisto con l’acqua alla gola.

Un esterno di qualità a destra e un attaccante sono le priorità in cima all’agenda del direttore sportivo Ottolini. Tuttavia i rossoblù non hanno fretta. Vieira nella scorsa stagione aveva fatto capire che Vitinha fosse meglio come numero 9, viste le ultime prestazioni, ma occorrerà di sicuro avere un altro nome già pronto e le voci parlano di Tengstedt, che aveva fatto una discreta figura al Verona ed è tornato al Benfica ma è stato frenato da problemi fisici. L’attaccante classe 2000 in Serie A ha messo a segno 6 gol e 2 assist, dimostrando buone qualità tecniche e duttilità nel reparto offensivo. Un giocatore in grado di legare il gioco come piace al mister che in questi giorni è di rientro a Genova prima del via ufficiale proprio per parlare di mercato con la dirigenza.

