Cipot ceduto nuovamente al Grazer AK in Austria

Tio Cipot lascia ancora lo Spezia e torna al Grazer AK in Austria dopo il prestito della scorsa stagione. Lo sloveno, reduce dall’Europeo Under 21 con la sua nazionale, torna nella squadra che lo aveva accolto lo scorso anno, in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula accordata un anno fa. Cipot, che non era stato riscattato dal club austriaco a metà giugno, era fuori dai piani tecnici dello Spezia di Luca D’Angelo, che nonostante una buona stagione in Austria aveva escluso un possibile recupero del calciatore, che torna così a lasciare lo Spezia.

