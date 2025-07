Crovara chiede convocazione urgente IV commissione: “Rsa Felicia, servono chiarimenti su conseguenze dimissioni infermieri vincitori concorso Asl”

“In data 25 giugno 2025 ho richiesto quale capogruppo del gruppo misto di minoranza una convocazione urgente della commissione IV nella quale è presidente il consigliere di maggioranza Oscar Teja, che ad oggi non è stata ancora convocata. La richiesta inviata è motivata ed è urgente in quanto si potrebbero avere criticità pesanti sugli utenti, pazienti fragili ospitati nella struttura accreditata con Asl 5. Ho invitato il presidente ad audire il dottor Cavagnaro, direttore generale Asl 5, il direttore della struttura privata Rsa Felicia e tutte le sigle sindacali di riferimento alle strutture private per chiarimenti relativi alle conseguenze che si avranno nella struttura privata Felicia per le previste dimissioni di infermieri risultati vincitori al bando di concorso di infermieri in Asl 5”. Lo dichiara in una nota Gabriella Gina Crovara, esponente di Italia viva, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza.

“E’ legittimo che un lavoratore scelga di diventare dipendente di una struttura pubblica quale vincitore di concorso, ma il punto da chiarire in commissione sono le conseguenze derivanti dalle dimissioni di infermieri dalla residenza sanitaria anziani, infermieri professionisti impiegati nella gestione di pazienti post acuti o cronici provenienti da reparti ospedalieri dopo interventi o ricoveri – prosegue Crovara -. La richiesta al presidente della quarta commissione è urgente in quanto si prevedono posti letto a rischio per mancanza di personale con conseguente chiusura degli stessi, si prevedono dimissioni più lente nei reparti ospedalieri con conseguenti ripercussioni sui flussi al pronto soccorso generando ritardi. La mia richiesta di commissione è legittima ed è stata inoltrata per l’urgenza non solo al presidente di commissione ma anche alla segreteria generale del Comune. Non si sottovaluti l’urgenza della mia richiesta, è doveroso riflettere sulle possibili conseguenze che si potrebbero riflettere sui pazienti fragili e bisognosi di cure”.

