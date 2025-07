Esercitazione europea di sicurezza marittima, il Comitato per la dismissione del rigassificatore lancia l’allarme e accende i riflettori su Panigaglia

“Tutelare i cittadini, non il business”. È con queste parole, che suonano come una condanna, che il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia commenta l’esercitazione europea di sicurezza marittima che ha coinvolto il Golfo della Spezia tra ieri e oggi.

Una simulazione “non casuale”, secondo il Comitato, che legge nella scelta del nostro territorio il riconoscimento implicito della presenza di obiettivi sensibili, tra cui il rigassificatore di Panigaglia, obiettivo primario in quanto impianto energetico ritenuto “pericoloso e indifendibile”.

“Se a poche settimane dall’esercitazione antiterrorismo – afferma Fabio Ratto, coordinatore del Comitato – si organizza una nuova esercitazione centrata sulla gestione di minacce emergenti, vuol dire che il timore è concreto. Anche da parte di chi, finora, ha fatto orecchie da mercante”.

Il documento diffuso dal Comitato parla di “impianto collocato in un golfo densamente abitato, soggetto alla direttiva Seveso” e insiste sul fatto che la vera pericolosità del sito non risieda soltanto nella sua natura industriale o nella localizzazione, ma nella sostanziale impossibilità di difenderlo in caso di attacco o incidente.

“La Marina Militare e la Guardia Costiera della Spezia conoscono bene la situazione – prosegue il comunicato – e confidiamo che la loro partecipazione serva a far finalmente emergere le nostre ragioni”.

Non manca un riferimento all’attualità: dagli episodi verificatisi nel Mediterraneo con esplosioni sospette su petroliere, all’attentato di Savona, fino all’esercitazione a Cagliari, che secondo il Comitato ha dimostrato l’inadeguatezza del sistema di difesa italiano.

A chi ipotizza che certe denunce possano sfociare in allarmismo, magari in violazione dell’Articolo 658 del Codice Penale, il Comitato replica con fermezza: “Semmai il reato lo commette chi si trincera dietro pareri tecnici per affermare, senza logica e senza aderenza alla realtà, che l’impianto è sicuro”.

Nel comunicato si richiama anche la Costituzione, in particolare l’Articolo 9 – che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi – e l’Articolo 41, secondo cui l’iniziativa economica non può recare danno alla sicurezza, alla salute e all’ambiente.

Chiude l’intervento Flavio Cavallini, coordinatore della comunicazione del Comitato: “Nella malaugurata ipotesi di un attacco terroristico o di uno scenario bellico, le caratteristiche del nostro Golfo renderebbero La Spezia la città più esposta in Italia. Ma con una differenza sostanziale rispetto alla Seconda Guerra Mondiale: oggi un bombardamento sul rigassificatore sarebbe un rischio ben più inquietante. Come ha già detto il portavoce Ratto, noi siamo tenaci, attenti e dalla parte della Costituzione. E fino a prova contraria, anche della ragione”.