Expo Osaka 2025, la Liguria si presenta come destinazione turistica d’eccellenza

Liguria. Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Regione Liguria nel contesto di Expo Osaka 2025, in Giappone. Dopo il saper fare ligure, il focus sul mondo dell’artigianato che ha riscosso grande successo da parte del pubblico di Expo, la blue economy, gli incontri e gli accordi tra Università di Genova e le università nipponiche, oggi la Liguria si è presentata come destinazione turistica d’eccellenza, capace di andare incontro anche alle esigenze del turista dell’estremo Oriente.

“Grazie alla collaborazione di Enit Tokyo – dice il capo di Gabinetto della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini – e attraverso l’agenzia di promozione turistica e marketing territoriale ‘In Liguria’ insieme a Confartigianato, oggi abbiamo incontrato tour operator, agenzie di viaggio e stampa specializzata giapponese, per raccontare le nostre bellezze e i fattori attrattivi del nostro territorio e insieme a tutto questo abbiamo presentato anche un nostro maestro liutaio che ci ha mostrato come si costruisce un violino, un’altra eccellenza del nostro territorio dove invito tutti a venire”.

“Dando seguito ad un percorso iniziato già lo scorso anno, la Liguria prosegue la promozione sui mercati emergenti, tra cui il Giappone – spiega l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi – quello giapponese è un mercato in costante crescita: nel 2024 gli arrivi di turisti dal paese del Sol Levante sono aumentati del 29% e le presenze del 16,78% rispetto al 2023. Partecipare a Expo è un’ottima occasione per incontrare sul posto i professionisti del settore, per promuovere una terra che non è solo splendida ma offre affascinanti possibilità per passare il proprio tempo libero in una vacanza su misura per tutti. La Liguria è arte, tradizioni, borghi, artigianato, storia, strutture di alto livello ed economia del mare. Tutte peculiarità in grado di catturare l’attenzione del mercato nipponico e in generale quello dell’Estremo Oriente”.

