Festa del Tanabata, il 4 luglio all’osservatorio del Righi animazione speciale e desideri da affidare alle stelle

Genova. Un’antica leggenda orientale vuole che la settima notte del settimo mese in Oriente si festeggino le stelle amanti: la principessa tessitrice e il pastorello dei buoi celesti. A loro, separati dall’impetuoso fiume della Via Lattea, viene concessa una sola notte per riunirsi, la notte in cui tutti i desideri si possono avverare. La notte viene festeggiata, a seconda delle località e delle regioni, in Cina o in Giappone, o il 7 luglio o il 7 agosto e anche quest’anno l’Osservatorio Astronomico del Righi vuole ricreare la magia di questo antico mito celeste con un’animazione speciale nella sala didattica-Planetario interamente dedicata alla festa del Tanabata.

La serata viene anticipata a venerdì 4 luglio (ore 21.45) in modo da farla coincidere con l’inizio del fine settimana. Inoltre, in Oriente molti popoli seguono ancora il calendario lunare; pertanto quest’anno la settima notte del settimo mese, quando cioè la Luna è al primo quarto, si verifica il 2 luglio.

Come vuole l’usanza, verranno distribuiti i cartoncini colorati (“tanzaku”) sui quali ciascuno scriverà il proprio desiderio. I cartoncini verranno poi appesi ai rami degli alberi di bambù presenti nel giardino antistante l’Osservatorio e lasciati alla luce degli astri per tutta la notte. Toccherà proprio alle stelle scegliere quale desiderio esaudire.

