“Giù le mani dai consultori”, il presidio di protesta di Fials: “Figure professionali demansionate, servizi a rischio”

Genova. Oltre un centinaio di persone questo pomeriggio hanno partecipato al presidio sotto la sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari organizzato da Fials – Federazione italiana autonomie locali sanità – per protestare contro la gestione dei consultori che in questa fase starebbero vivendo, secondo i promotori della richiesta, un vero e proprio depotenziamento.

“Siamo oggi in questa piazza nel 50° anno dalla nascita dei Consultori Familiari – istituiti con la legge 405/1975 – a chiedere sostegno a tutti voi per difendere e promuovere l’identità di questo prezioso servizio pubblico gratuito, inclusivo e ad accesso libero – hanno ribadito gli organizzatori durante la manifestazione – i Consultori Familiari costituiscono le fondamenta di una sanità pubblica e sostenibile nel XXI secolo. I Consultori Familiari sono servizi sociosanitari con competenze multidisciplinari, determinanti per la promozione e la prevenzione nell’ambito della salute della donna, dell’età evolutiva, dell’adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari. L’accesso è libero e gratuito, con garanzia di riservatezza. Nel corso degli anni, i Consultori Familiari sono stati ciclicamente bersaglio di attacchi politici e ideologici, con tentativi di ridimensionamento e di smantellamento; oggi vogliamo parlarvi della nostra attuale realtà genovese. Negli ultimi mesi infatti alcuni servizi sono stati messi in discussione, sminuiti come poco utili e tagliati perché non in grado di restituire un immediato ritorno economico, in un’ottica aziendalistica. Gli operatori sono stati in parte ridistribuiti sui servizi che danno più profitto – tendenzialmente destinati dunque all’assistenza al medico – e così demansionati, senza rispetto e riconoscimento dei diversi profili professionali che regolamentano e tutelano i professionisti. Il rischio concreto è una deriva verso la quasi totale privatizzazione della sanità a discapito delle persone, soprattutto dei soggetti più fragili”.

» leggi tutto su www.genova24.it