Intervento d’emergenza terminato, Napoleonica riaperta a tutti i mezzi

Quattro ore di lavoro sulla strada Napoleonica dove intorno alle 19 era scoppiato un tubo dell’acquedotto della condotta principale, hanno consentito intorno alle 23:30 di portare in fondo le operazioni di emergenza per proseguire l’intervento nell’area di cantiere allestita da ACAM in gestione ordinaria. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza coordinato dal personale tecnico della Provincia, è stato possibile riaprire una carreggiata della strada Napoleonica garantendo quindi un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.

Questo ha consentito di riaprire in modo regolare il traffico anche se con un tratto appunto a senso unico alternato. Il percorso alternativo all’interno dell’Arsenale militare è stato quindi chiuso dopo che ha garantito il transito di qualche centinaio di vetture e alcuni mezzi pubblici.

