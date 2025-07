Nicolò Accarpio del Conservatorio di Vienna a Pozzuolo per l’anteprima del Festival Kouroi

Domenica 6 luglio anteprima della I edizione del Festival Kouroi. La manifestazione, all’insegna della gioventù, della letteratura, della filosofia e della musica, si terrà nel giardino del Centro culturale Arthena, in località Tre Strade di Pozzuolo, comune di Lerici, ed è prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo e Associazione Culturale Arthena. All’anteprima di domenica prosssima, in programma alle 21:30, il pubblico potrà ascoltare la musica classica della chitarra di Nicolò Accarpio, direttamente dal Conservatorio di Vienna. Il giovane musicista, in questa che sarà la tappa iniziale del tour “7 Note con Nico”, proporrà un repertorio con brani di Bach, Regondi e Torrega. Ingresso ad offerta libera. L’organizzazione suggerisce, per raggiungere il festival, di utilizzare la navetta gratuita della Linea Verde, scendendo alla fermata delle Tre Strade, e ricorda inoltre che nella zona non è presente una Ztl e che con l’auto si può arrivare nei pressi del Centro Arthena e parcheggiare negli stalli liberi a disposizione.

