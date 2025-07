Ordinanza antismog, Robotti: “Alla Regione chiederemo una rimodulazione anche per gli Euro 4”

Genova. Il Comune di Genova chiederà alla Regione Liguria di rimodulare i divieti per la circolazione di mezzi inquinanti, compresi i diesel Euro 4 colpiti dall’ultima ordinanza antismog adottata in extremis dalla giunta Salis per rispettare le disposizioni del piano per la qualità dell’aria. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti all’indomani del provvedimento entrato immediatamente in vigore nell’area centrale della città, anche se le multe rimangono per ora bloccate in attesa di installare i cartelli aggiornati.

“Questo è uno dei tanti aspetti su cui l’amministrazione precedente, di fatto, ha regalato all’ultimo momento un’incombenza a quella subentrante, perché è una questione che deriva da due proroghe concesse dalla Regione – spiega Robotti -. È comunque una disposizione che va nel senso dell’interesse della collettività, perché parliamo di sforamento di parametri che sono dannosi per la salute e per l’ambiente”.

