Palazzo civico mette altri 350mila euro per miglioramento e manutenzione delle strade

L’amministrazione comunale spezzina informa che con la recente variazione di bilancio sono stati approvati oltre 350.000 euro aggiuntivi destinati al miglioramento e alla manutenzione delle strade cittadine. “Queste risorse si sommano ai 270.000 euro già stanziati per l’anno in corso e ai 900.000 euro previsti nell’Accordo quadro per gli interventi di asfaltatura – si legge nella nota di Palazzo civico -, per un totale complessivo che testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione nel garantire maggiore sicurezza e comfort alla circolazione urbana”.

“L’amministrazione è attenta alle esigenze del territorio e dei cittadini e questa nuova tranche di fondi rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di rendere le strade della Spezia sempre più efficienti per una città moderna e ricca di visitatori”, dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini.

I lavori sono già partiti: in questi giorni si sono conclusi gli interventi in Via Sarzana e Viale Amendola, mentre sono attualmente in corso in Via Colombo. Le prossime settimane vedranno l’avvio di nuove asfaltature in Via Nazario Sauro, Via Milano (compresa parte di Via Fiume), Via Parma, e nuovamente in Via Sarzana, nel tratto tra Largo Marcantone e la rotatoria di Corso Nazionale.

Gli interventi proseguiranno anche in Piazza Beverini, Viale Fieschi (zona stadio), Via Gramsci, Viale Amendola nel tratto successivo a Viale Garibaldi in direzione Via N. Sauro, Via dei Colli e Via San Bartolomeo, tra il Cavalcavia e Via Palmaria.

