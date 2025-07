Pallanuoto M/ Francesco Cassia è un nuovo giocatore della Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo

Francesco “Ciccio” Cassia è un nuovo giocatore della Pro Recco. Nato il 29 Marzo 2002, è cresciuto nell’Ortigia, società con cui ha fatto il suo esordio in serie A1 nel 2017. Con la calottina dei siciliani ha messo a segno 72 reti nell’ultimo campionato, distinguendosi come uno degli italiani più prolifici in zona gol. Cassia è stato convocato nel Settebello per i mondiali di Singapore al via tra dieci giorni. Si lega ai campioni d’Italia con un contratto triennale.

» leggi tutto su www.levantenews.it