Rapallo: l’atteso ritorno di Rambo, il Dj più gradito dai giovani (e non solo) grande rirambo

C’era un tempo in cui le serate di Rapallo si erano riempite di giovani che generalmente animavano le piazze di altri Comuni e ciò suscito grande stupore. Il motivo? Semplice: la scelta di puntare sul Dj Rambo (al secolo Alfredo La Torre) a cui va il merito di attirare un pubblico che in realtà non attira solo i giovani. Essere un Dj di successo non è facile: occorre interpretare il gusto del pubblico, offrire la musica giusta, proporre le novità che saranno apprezzate. In Rambo tutto ciò è innato. Ma nonostante tutto sparì inaspettatamente e senza motivazione dai radar.

