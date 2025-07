Sanità, rapporto Crea: Liguria tra le regioni migliori per la tutela della salute

Liguria. La Liguria si posiziona tra le regioni migliori per livelli di tutela della salute: lo dice la XIII edizione del Rapporto Crea Sanità – Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità – dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che è stata presentata oggi, martedì 2 luglio. Lo studio analizza le opportunità di tutela della salute offerte ai cittadini nelle diverse regioni italiane ed è stato condotto con il contributo di un panel di 107 stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Lo studio Crea nel 2025 ha, inoltre, previsto una novità che riguarda l’introduzione di un’indagine sulla soddisfazione dei cittadini, che ha misurato l’esperienza degli utenti con i servizi sanitari regionali. La maggior parte degli intervistati in Liguria si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto dei servizi sanitari regionali, con un valore superiore alla media nazionale.

