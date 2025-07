Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto, ufficio Iat

Vieni a respirare la montagna! Un weekend speciale in Val d’Aveto – 5 e 6 luglio

L’estate è finalmente arrivata e in Val d’Aveto ti aspetta un fine settimana pieno di aria fresca, buon cibo e tante attività per tutta la famiglia! Se cerchi una fuga dalla città, questo è il momento perfetto per salire in quota e lasciarti sorprendere dalla bellezza della nostra valle.

» leggi tutto su www.levantenews.it