Santo Stefano, strutture ricettive dovranno corrispondere la tassa rifiuti in base ai posti letto

In una nota odierna, il Comune di Santo Stefano Magra fa il punto sulle pratiche a tema tariffa rifiuti approvate nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale. Che aveva, quale primo punto all’ordine del giorno, l’adeguamento del regolamento della Tari, appunto la tassa rifiuti. “In particolare, tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti nella raccolta differenziata ordinaria, dovranno essere d’ora in avanti codificati come rifiuti speciali. Inoltre, le unità immobiliari adibite a strutture ricettive imprenditoriali e non, dovranno corrispondere la tassa dei rifiuti in base al numero dei posti letto”, informa la nota. “Ma il cambiamento più importante riguarda la rimodulazione tariffaria decisa all’unanimità dal Consiglio e che prevederà la diminuzione della tassa dei rifiuti per famiglie in fasce deboli e piccole attività imprenditoriali, a fronte di un aumento per la grande imprenditoria”, si legge ancora; una rimodulazione che abbiamo recentemente riportato in questo articolo. “Si tratta di una scelta politica forte – le parole della sindaca Paola Sisti – perché riteniamo che in questo momento vadano aiutate le realtà più sofferenti, le piccole imprese, le famiglie in difficoltà”.

