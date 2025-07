Sestri: anziano cade all’estero della diga portuale; difficile recupero

Stamattina poco prima delle 11 un uomo di 82 anni è scivolato all’estermo della diga portuale di Sestri Levante dove si era avventurato. E’ intervenuto il medico del 118, la Croce Verde di Sestri e i vigili del fuoco di Chiavari e l’unità “India” con infermiere. Il recupero non è stato semplice, L’uomo ha subito varie escoriazione e un trauma cranico. Giudicato in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, il paziente è stato trasferito al pronto soccorso del policlinico San Martrino. Sul posto anche il comandante del Locamare di Sestri.

