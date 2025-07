Si è spento Lido Sergiampietri, storico titolare del ristorante di Vallecchia

Si terranno nella chiesa del Sacro Cuore di Molicciara i funerali di Lido Sergiampietri, storico titolare del ristorante di Vallecchia mancato nelle scorse ore all’età di 89 anni. Castelnuovo Magra e e la sua frazione perdono così una vera e propria istituzione che per decenni nel locale alle porte del piccolo borgo ha accolto clienti affezionatissimi. Arte dell’ospitalità e della ristorazione – unite ad un approccio tipicamente ligure – apprese dalla madre Livia Bianchi, custode con la sua famiglia dei segreti di molti piatti tipici della cucina castelnovese. Una comunità che in queste ore ha perso una figura benvoluta e apprezzata anche per la capacità di far sentire sempre a casa i suoi clienti.

