Si rompe tubazione dell’acquedotto, allagamento all’Acquasanta. Traffico interdetto ai mezzi pesanti, si pensa all’apertura dell’Arsenale

Temporaneamente sospeso il traffico dei mezzi pesanti compresi gli autobus del trasporto pubblico sulla strada Napoleonica La Spezia-Porto Venere, all’altezza del rettilineo che dal capoluogo conduce all’Acquasanta.

Passate le 19 si è infatti verificata la rottura di una tubazione dell’acquedotto che ha immediatamente creato un principio di allagamento e la rottura di parte della carreggiata nella zona dove peraltro sono in corso i lavori della Provincia della Spezia per il rifacimento della canalizzazione lato monte. Il problema del tubo dell’acqua in gestione ad Acam non è collegato alle lavorazioni in corso, fanno sapere dall’ente di Via Veneto, che sono dall’altra parte strada. Si tratta della rottura di una tubazione principale con una importante perdita d’acqua che ha richiesto un intervento d’urgenza da parte dei tecnici dell’azienda.

