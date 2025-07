Amt, Trenitalia chiede al Comune il conto dell’integrazione tariffaria: nuova grana da 9,8 milioni

Genova. Una nuova grana all’orizzonte per il Comune di Genova e ancora una volta il campo minato è quello di Amt. Nei giorni delle grandi incognite sul bilancio dell’azienda di trasporto pubblico locale, Trenitalia si prepara a chiedere il conto in merito al contenzioso pluriennale legato ai mancati introiti da integrazione tariffaria.

La notizia è apparsa tra gli scambi della chat Vasta dell’ex ministro Claudio Burlando ed è stata verificata da Genova24. In effetti, dopo una lunga riunione avvenuta nella giornata di mercoledì 2 luglio, le ferrovie hanno comunicato con una telefonata alla sindaca Silvia Salis che presto saranno notificati gli atti con cui si esige il dovuto, in parte già stabilito da un arbitrato del Cieli (Università di Genova) e in parte ancora da calcolare.

