Battesimo a Genova per Gnv Orion: è la 26° nave della flotta

Genova. Oggi sotto la Lanterna a Genova è stata battezzata ufficialmente GNV Orion, il 26esimo traghetto di nuova generazione di GNV, compagnia del Gruppo MSC. Ormeggiata accanto alla gemella GNV Polaris, Orion è la seconda nave consegnata alla compagnia parte del piano di modernizzazione e potenziamento dell’intera flotta che vedrà l’arrivo di ulteriori 6 nuovi traghetti di nuova generazione e alimentati a GNL entro il 2030.

“Orion e Polaris sono il primo decisivo passo di un importante programma di rinnovamento della flotta – per un totale di otto nuove unità – che ha richiesto oltre 1 miliardo di euro di investimenti. Nel giro di cinque anni, una parte rilevante della flotta sarà interamente rinnovata. Con l’aggiunta di circa il 60% di tonnellaggio. È un dato significativo, che conferma il forte impegno del Gruppo MSC a favore non solo

di GNV, ma dell’intero sistema italiano dei trasporti. Di esso, lo shipping rappresenta una dorsale molto importante, anche per i collegamenti con gli altri paesi”, ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo di GNV.

