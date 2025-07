Camogli: la replica di Maggioni all’ex collega sindaco Bellagamba

Da Giuseppe Maggioni già sindaco di Camogli

accolgo con piacere la ricomparsa sulla scena politico-amministrativa camogliese di Mario Bellagamba, già sindaco nel secolo scorso, nuovamente candidatosi, senza fortuna, una decina d’anni fa, da tempo defilatosi.

Mi spiace peraltro che questo nuovo esordio sia caratterizzato da un macroscopico travisamento dei fatti.

Voglio ricordare che nel corso del mio mandato di Presidente del Consiglio Comunale, contrariamente a quanto sostiene Mario, provvidi invero a convocare più volte, come è facilmente verificabile, la conferenza dei capigruppo. Ricordo in particolare una seduta tenutasi

nella sala consiliare nel corso della quale Mario insistette perché la conferenza dei capigruppo venisse istituzionalizzata sulla falsariga di quanto avviene in Parlamento ed in Regione. Gli opposi in quella occasione che le tematiche istituzionali comunali hanno natura certamente diversa rispetto a quelle, ben più complesse, regionali e parlamentari.

Ad ogni buon conto provvidi sempre nel corso del mio mandato presidenziale, prima della convocazione del consiglio comunale, a sentire il vicepresidente, espressione della minoranza consiliare, in punto tempi, modi e contenuti della convocazione del consiglio.

Comprendo che Mario, ormai alla soglia degli ottant’anni, purtroppo afflitto da gravi problemi familiari, che credo gli occupino gran parte della giornata, rispetto ai quali gli esprimo tutta la mia comprensione, possa non ricordare bene.

Questo però non dovrebbe impedirgli di cogliere il vero problema.

Mai è avvenuto prima dell’attuale ciclo consigliare, da quando a Camogli esiste la figura del Presidente del Consiglio, che Presidente e Vicepresidente siano espressione entrambi della maggioranza consigliare. Il fatto che essi siano sempre stati espressione l’uno della maggioranza, l’altro della minoranza, ha in passato sempre assicurato quel proficuo dialogo istituzionale

imprescindibile per garantire il buon andamento dei lavori consigliari.

Credo che anche Mario, certamente memore del suo passato di amministratore comunale, anziché farsi promotore e coltivare sterili polemiche, tra l’altro del tutto pretestuose, dovrebbe attivarsi perché questa leale, fisiologica prassi istituzionale, da sempre invalsa, che vede

rappresentati sia la maggioranza sia la minoranza consiliare, sia finalmente ripristinata anche nella nostra città.

