Celle Ligure, martedì 8 luglio il 36° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa

Celle Ligure. Martedì 8 luglio, a Celle Ligure, ritorna il tradizionale appuntamento con il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa. L’evento, da sempre inserito nel circuito Events for Athletics Promotion, taglia il traguardo della trentaseiesima edizione ed è inserito all’interno del programma “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Il Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure attende le stelle dell’atletica nazionale ed internazionale in arrivo da oltre 30 nazioni. Giamaica, Cuba e Sudafrica: queste le tre delegazioni più attese con atleti possibili protagonisti in diverse specialità.

La manifestazione è promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari (nel 2025 le nozze d’argento con il Meeting) e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes.

