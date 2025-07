Chiavari: “Nada Cella fu uccisa d’impeto con una cucitrice da ufficio”

Delitto di Nada Cella avvenuto a Chiavari il 6 maggio 1996. Davanti al presidente della Corte d’Assise Massimo Cusatti, hanno testimoniato l’ex dirigente della polizia do Stato Silvio Bozzi e il medico legale Marcello Canale. Testimonianze interessanti sotto il profilo tecnico: l’arma del delitto sarebbe stata una pinzatrice presa dall’assino/a sulla scrivania. Il delitto sembra sia stato eseguito d’impeto, un improvviso raptus; versione che fa a pugni con quella rilasciata da un commercialista collega di Marco Soracco (datore di lavoro di Nada Cella): sembrava (sembrava) che fosse informato in anticipo del delitto.

Il sangue non fu ripulito dopo che l’ufficio era stato posto sotto sequestro. Va ricordato che all’inizio tutti presenti, ma non si sa di chi sia l’ipotesi, si pensava che Nada Cella fosse scivolata e così le macchie di sangue furono lavate da madre e zia di Soracco. Nessuna prova emersa a carico dei Anna Lucia Cecere imputata per l’omicidio di Nada Cella.

