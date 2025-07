Cinema all’aperto, apre l’arena estiva di Nervi: si parte con “C’eravamo tanto amati”

Genova. Venerdì 4 luglio 2025 inizia l’arena estiva “Nervicinema” nello spazio all’aperto del Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5) di Genova Nervi con la proiezione del grande classico della commedia all’italiana “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola. Il film inizierà dalle 21.15 in funzione della luce solare e sarà preceduto alle 20.30 da un aperitivo con letture tratte dal libro di Italo Calvino “Gli amori difficili”, in una serata a cura di Cineversity.

“Nervicinema” è un’arena all’aperto che fa parte di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”, manifestazione culturale curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-S.A.S. Liguria nella quale rientrano anche l’arena “Montaldo” (via Isocorte, 13) a Pontedecimo e la programmazione estiva in sala con aria condizionata del Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) di Sampierdarena, che saranno rispettivamente inaugurate giovedì 10 e mercoledì 23 luglio.

