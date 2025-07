“‘Cinque Terre full’ è una balla galattica. Chi ci spopola oggi dovrà trovare una nuova vacca domani”

“La tempesta perfetta è quella cosa dove gli elementi della natura si mettono insieme per produrre un evento devastante, ma accade che interessi e disinteressi umani arrivano allo stesso risultato, forse non guardano dalla medesima parte, ma con l’agire dell’uno o dell’altro e fanno danni anche irrimediabili a realtà sino ad allora solide”. Esordisce così il Costituendo Comitato delle Associazioni delle Cinque Terre nella nota con cui lancia un nuovo grido d’allarme per il calo dei pernottamenti dei turisti nei cinque borghi patrimonio Unesco. Una contrazione che viene attribuita all’allarmismo sulla invivibilità dei paesi accompagnato da un turismo mordi e fuggi di massa che è la vera croce per le Cinque Terre.

“Abbiamo visto Regione Liguria trasformare il tratto di ferrovia che interessa le Cinque Terre nella ferrovia più cara del mondo, abbiamo implorato (inutilmente) per anni i Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso e il Parco Nazionale di agire per un governo almeno ragionevole dei folti e numerosi gruppi, assistiamo impotenti all’entrata in servizio di navi (li chiamano battelli) per il trasporto marittimo di linea nelle nostre marine sempre più grandi, capaci di sbarcare in un sol colpo gli abitanti di due dei nostri paesi. Abbiamo visto – proseguono dalla Cinque Terre – inaugurare alla Spezia Migliarina una stazione per far arrivare nel modo migliore possibile ancora più gruppi organizzati nelle Cinque Terre e abbiamo anche visto due Comuni delle Cinque Terre preferire alla formazione di un organico sistema comprensoriale delle Cinque Terre l’adesione ad un estraneo sistema di area vasta riconoscendone al Comune della Spezia la guida. Vedremo presto (o più tardi) ultimata la stazione crocieristica della Spezia che garantirà anche tre accosti simultanei (già ora con due accosti il degrado nei paesi si tocca con mano). Abbiamo visto la tassa di soggiorno triplicare in pochi anni, e sotto i colpi di indifferenti ondate di visitatori mordi e fuggi, assistiamo al soffrire e disgregarsi delle comunità locali mentre non vediamo più turisti affezionati che, stanchi per gli stessi motivi, hanno scelto altri luoghi”.

Poi la condanna all’allarmismo: “Vediamo la fotografia di Manarola far bella mostra di sé in campagne pubblicitarie “Uno dei borghi più economici della Liguria” dove nel testo (quello scritto sotto la foto e il titolo) si vantano economicità, grazie e bellezze di una località vicinissima (il concetto di area vasta); non sentivamo, infine, la mancanza di “Visit Italy” che infierisce sulla croce rossa con la foto di Manarola giocando ambiguamente con “Cinque Terre full – Italy awaits” ignorando ad arte la differenza per le nostre piccole località tra il turista e visitatore giornaliero. Informiamo rispettosamente “Visit-Italy” che “Cinque Terre full” è una balla galattica: ma questo non ci permetteremo mai di dirlo noi, lo scrive negli ultimi dati usciti sulle presenze turistiche Regione Liguria relativi ad aprile 2025 e confrontati con il medesimo periodo del 2024: Comune di Monterosso – 6,51 %, Comune di Vernazza – 15,52% e Comune di Riomaggiore -1,73%”.

“Ne abbiamo viste e ne vediamo molte altre (che ora risparmiamo anche a noi) e non ci consola pensare che i molti che ci spolpano oggi dovranno trovare un’altra vacca domani; ancora una volta – concludono dal Costituendo Comitato delle Associazioni delle Cinque Terre – chiediamo di essere ascoltati e che vengano prese in considerazione le nostre richieste……se non ora, quando?”.