Eccellenza, la Voltrese irrompe sul mercato

Genova. La Voltrese irrompe sul calciomercato, presentando in un solo colpo ben dieci giocatori, che hanno posato per le classiche foto di rito.

La società gialloblù ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Biggi (portiere, ex Baiardo) Lorenzo Fundoni (attaccante di ritorno dal prestito al Vallescrivia) Mustafa Nbaye (attaccante, dal Don Bosco Genova) Fabio Panepinto,(centrocampista ex Celle Varazze) Davide Comotto (centrocampista, leva 2007, dal Serra Riccò), Gabriele Robotti (difensore, ex Molassana), Amine Sakhi (attaccane, dal GolfoParadiso), Nicola Morando, centrocampista dal Celle Varazze), Giovanni De Mattei (centrocampista, 2007, dal Multedo),Pietro Ravera (ex Superba).

» leggi tutto su www.ivg.it