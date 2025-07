Il talentino Riccardo Del Cucina al Giro della Lunigiana

Riccardo Del Cucina, 17 anni, giovane talento classe 2008 della società ciclistica Casano-Stabbia, si presenta tra i protagonisti più attesi del 49° Giro della Lunigiana, la più prestigiosa corsa ciclistica a tappe al mondo riservata alla categoria juniores, che si svolgerà dal 4 al 7 settembre e organizzata dal Casano SSD arl. E per questa importante competizione, scenderà in gara indossando i colori della selezione Lunigiana. Del Cucina è già un nome noto ai tifosi spezzini, avendo conquistato a fine aprile la Coppa Primo Maggio a Ponzano Superiore, manifestazione organizzata dall’UC Ponzanese. Nel 2024 è stato campione toscano juniores, e quest’anno ha sfiorato il bis confermando il suo talento. “Lo scorso anno ho partecipato al Giro della Lunigiana soprattutto per fare esperienza, essendo il mio primo anno da juniores. Quest’anno, invece, questa corsa rappresenta uno dei miei obiettivi principali della stagione”, afferma il giovane atleta aretino.

Del Cucina si propone di mantenersi in forma e arrivare al Giro della Lunigiana al meglio. È reduce dalla recente vittoria in una tappa del Giro della Valdera, oltre a un settimo posto a Solighetto e un quarto posto nell’ultima tappa del prestigioso Trofeo Baron. Prestazioni che confermano il suo ottimo stato di forma. “Tengo moltissimo al Giro della Lunigiana – continua Del Cucina – una competizione che apprezzo particolarmente per l’alta qualità dell’organizzazione e per il suo prestigio internazionale. Farò di tutto per presentarmi al meglio e cercare un risultato importante”. Il ciclismo, per Riccardo, è una passione maturata precocemente, iniziata già all’età di cinque anni e cresciuta all’interno di una famiglia dove questo sport è tradizione e cultura. Lucio Petacchi, direttore generale del Giro della Lunigiana, non nasconde il proprio entusiasmo: “Un ragazzo come Riccardo Del Cucina rappresenta una concreta speranza italiana sia per una vittoria di tappa che per la classifica finale. Attualmente è in ottima forma e sono certo che saprà mantenerla fino alla corsa. Sarà sicuramente uno dei giovani da seguire con attenzione durante il nostro Giro”.

