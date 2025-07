In Liguria scatta lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, Coldiretti: “Servono prevenzione, gestione e responsabilità”

Liguria. Dalla mezzanotte di sabato 5 luglio, in tutta la Liguria entrerà in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, una misura necessaria di fronte a un’estate che si preannuncia estremamente impegnativa, a causa di condizioni meteorologiche anomale e persistenti ondate di calore.

In una regione dove oltre il 71% della superficie è coperta da boschi, e il 33% del territorio è soggetto a protezione ambientale, il rischio incendi rappresenta una minaccia gravissima per l’ambiente, l’economia agricola e la sicurezza delle comunità locali.

