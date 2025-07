Lerici, al via questo fine settimana il servizio di guardia medica estiva

Partirà sabato 5 luglio, nella sede dello sportello di cittadinanza (in Via Gerini, di fianco ai locali del distretto Asl 5), il servizio di guardia medica estiva di Lerici. “Sarà un punto di riferimento per i cittadini e i tanti turisti italiani e stranieri che ogni anno arrivano a Lerici e permetterà di gestire la maggiore pressione sul sistema sanitario locale dovuta all’elevato afflusso estivo – dichiarano dal Comune in una nota -. Il raggiungimento di questo servizio è il frutto di un lavoro di squadra del servizio Politiche sociali del Comune di Lerici guidato dall’assessore Lisa Saisi in collaborazione con la Pubblica assistenza di Lerici presieduta da Rodolfo Basadonne”.

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno torniamo a fornire questo servizio che si è rivelato di grande utilità sia per i pazienti che possono ricevere un primo soccorso e sentirsi accolti da personale medico, che per l’alleggerimento delle strutture ospedaliere – afferma l’assessore Saisi -. Spesso, infatti, accade che il 118 e l’ambulanza siano allertate in maniera impropria per sintomi o episodi di lieve entità che non presentano alcun carattere di urgenza, ma necessitano ad ogni modo di una gestione medica e penso a piccoli traumi, punture di insetti, insolazioni, sintomi influenzali, dolori da coliche, tutte casistiche che possono essere valutate e trattate dalla guardia medica”.

“Secondo i dati rilevati si è verificato che molti degli accessi al Pronto soccorso siano evitabili in quanto alla visita risultano poi codici bianchi o verdi. Il servizio di guardia medica estiva cercherà di inserirsi in questa casistica alleggerendo il Pronto soccorso e offrendo assistenza sanitaria in loco e tempestiva ai pazienti”, aggiungono da Palazzo civico.

